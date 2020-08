Nilufar Addati, positiva al Covid19: ‘Troppa spensieratezza, ho perso gusto e olfatto’ (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo Andrea Melchiorre anche un altro ex volto di Uomini e donne ha reso pubblico il risultato positivo del suo tampone: Nilufar Addati, ex tronista del programma di Canale 5 e partecipante a Temptation Island. Con una serie di storie Instagram ha spiegato la sua situazione di salute e anche nel suo caso sembra che il contagio sia avvenuto dopo una vacanza di 5 giorni in Sardegna vissuta “con con (evidentemente) troppa spensieratezza”, ma a differenza di Melchiorre lei è tornata a Napoli prima di sapere di essere positiva. “Mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene, dopo aver effettuato un sierologico tramite prelievo ematico (con esito negativo) sono stata sottoposta ad un tampone, il cui risultato è stato ... Leggi su tvzap.kataweb

