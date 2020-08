Locatelli Juve, è il profilo ideale per Pirlo: presto l’incontro con il Sassuolo (Di lunedì 24 agosto 2020) La Juve vede in Manuel Locatelli il profilo ideale per il centrocampo. presto l’incontro con il Sassuolo per l’affare Il nome di Manuel Locatelli sembra essere il primo per il centrocampo della Juve. Con Pogba che dovrebbe restare allo United e Thomas e De Paul difficili da raggiungere, il giocatore del Sassuolo sembra essere il prescelto. Come spiega Tuttosport, i contatti con il club neroverde ci sono da tempo, ma a metà della settimana ci potrebbe essere un vero e proprio incontro per discutere dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tuttosport : #Juve, #Locatelli in pole a centrocampo: summit con il #Sassuolo ?? - Zelgadis265 : RT @HCE__: Arthur-Locatelli-Rabiot? Io mi dimetto, ma 'ndo va la Juve? (Ilario) dimmi un grande regista per la Juve. Le big i Kroos non li… - StraNotizie : Mercato: la Juve stringe per Locatelli, il Napoli punta a Tagliafico - scr_Mat : @ManuCiccolini @psbrdx Ma locatelli e molto bravo. Il concetto è sempre lo stesso, se la juve avesse i soldi andrebbe su thiago - Alessandro_Ill : RT @Falso_Nueve_IT: Secondo la stampa italiana e molti tifosi delle cosiddette big 'bisogna seguire l'esempio del Bayern' a livello strateg… -