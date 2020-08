Firenze: suicida ristoratore fiorentino, temeva di non poter pagare le rate di mutuo (Di lunedì 24 agosto 2020) Aveva acquistato l'immobile poco prima della pandemia di coronavirus e la ripresa delle rate del mutuo che sarebbero ripartite tra qualche giorno, con gli incassi diminuiti a causa della crisi Covid, sarebbe diventata per lui una vera ossessione Leggi su firenzepost

