COMAN, UN VERO KING (Di lunedì 24 agosto 2020) Non chiamatelo plusvalenza. Lui è soltanto l’autore del gol vittoria della finale di Champions League. E’ il re, “KING”, con la corona della coppa dalle grandi orecchie. KINGsley COMAN regala il titolo al Bayern Monaco, l’uomo che non ti aspetti, l’uomo meno atteso con una rete meno attesa, di testa. A lui la Champions, alla Juventus, invece, resta una plusvalenza. Facendo un passo indietro, nel 2015, COMAN era in campo con la maglia dei bianconeri a Berlino per giocarsi la finale contro il Barcellona, persa a vantaggio dei blaugrana. C’era Neymar nel gol in contropiede proprio contro COMAN. Cinque anni dopo è il francese che batte il brasiliano. Oggi il Bayern si gode l’investimento. I bavaresi nonostante spendano sul mercato si trovano ... Leggi su alfredopedulla

