Chi è l’uomo immerso fino al collo in acqua e grandine a Verona (Di lunedì 24 agosto 2020) Ieri il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha interessato le province di Verona, Vicenza e Padova. A Verona molte le strade allagate dove l’acqua ha superato anche il metro e mezzo. Almeno 500 alberi sono stati abbattuti, secondo i Vigili del fuoco che hanno ricevuto centinaia di chiamate. Un video mostra un uomo immerso fino al collo in acqua e grandine a piazzetta Santo Stefano: oggi il Corriere della Sera racconta che si tratta di Daniele Iattarelli che ha lo studio di dentista da quelle parti: A «No, il video non l’ho visto…». Ore 21.45, il video dove l’acqua arriva fino al collo di Daniele Iattarelli è di circa ... Leggi su nextquotidiano

