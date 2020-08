Bundesliga, un positivo nello Shalke 04 (Di lunedì 24 agosto 2020) C’è un nuovo caso di positività nella Bundesliga. Riguarda lo Schalke 04, che ha annunciato il contagio tra i tesserati con una nota ufficiale sui social. Il positivo, di cui non è stato divulgato il nome, è attualmente in isolamento. Il responsabile sport del club, Jochen Schneider, dichiara sul sito ufficiale: “Faremo tutto ciò che ci viene detto dalle autorità. La salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte è la cosa più importante” Positiver #COVID19-Test im #S04-Trainingslager — FC Schalke 04 (@s04) August 24, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

