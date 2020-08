Milan, rimpianto Alphonso Davies: poteva essere rossonero. Il retroscena (Di sabato 22 agosto 2020) Alphonso Davies sta incantando tutti con la maglia del Bayern Monaco ma nel 2016 il canadese poteva diventare del Milan Giovanni Lorini è attualmente il supervisore delle Scuole Calcio Milan in Italia ma in passato è stato anche Head Coach Academy in Nord America. In Canada soprattutto ed in quella circostanza vide per la prima volta un giovanissimo Alphonso Davies. Lorini, infatti, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport, di aver segnalato al Milan il giovane esterno già nel 2016: «Aveva 15 anni e mezzo. Mando una mail alla mia società dicendo che era da seguire. La risposta è positiva, poi le strade del mercato sono strane. I Whitecaps l’hanno messo subito sotto contratto e le pretese ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Rimpianto #Milan, Alphonso #Davies segnalato a 15 anni, poi... - NonEvoluto : Quando si parla di 'stile milan', viene subito in mente la gestione che per anni ci ha permesso di vincere ovunque.… - scommesse_it : Rimpianto Milan, Alphonso Davies segnalato a 15 anni, poi... - dade494 : RT @Gazzetta_it: Rimpianto #Milan, Alphonso #Davies segnalato a 15 anni, poi... - ShevchenkerS : @Gazzetta_it Rimpianto #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rimpianto Rimpianto Milan, Alphonso Davies segnalato a 15 anni, poi... La Gazzetta dello Sport Milan, rimpianto Alphonso Davies: poteva essere rossonero. Il retroscena

Alphonso Davies sta incantando tutti con la maglia del Bayern Monaco ma nel 2016 il canadese poteva diventare del Milan Giovanni Lorini è attualmente il supervisore delle Scuole Calcio Milan in Italia ...

Conte verso l’addio all’Inter dopo la finale di Europa League. Il suo successore può essere Allegri

L’Inter non è riuscita a vincere per la quarta volta nella sua storia l’Europa League. A Colonia i nerazzurri sono stati sconfitti per 3-2 dal Siviglia. Dopo la finale, che lascia tantissimi rimpianti ...

Alphonso Davies sta incantando tutti con la maglia del Bayern Monaco ma nel 2016 il canadese poteva diventare del Milan Giovanni Lorini è attualmente il supervisore delle Scuole Calcio Milan in Italia ...L’Inter non è riuscita a vincere per la quarta volta nella sua storia l’Europa League. A Colonia i nerazzurri sono stati sconfitti per 3-2 dal Siviglia. Dopo la finale, che lascia tantissimi rimpianti ...