Inter, il messaggio di Godin ai tifosi: “Spero siate orgogliosi di noi, è l’inizio di un percorso” (Di sabato 22 agosto 2020) La stagione dell'Inter termina con una brutta sconfitta.Ieri sera è andata in scena la sfida tra l'Inter e il Siviglia, che si sono affrontati in occasione della finale di Europa League: nonostante i gol di Lukaku e Godin, i nerazzurri non sono riusciti a battere gli andalusi che si sono imposti grazie alla doppietta di De Jong e il gol di Diego Carlos.Il giorno dopo la sfida e la brutta sconfitta subita in finale, Diego Godin ha inviato un messaggio ai suoi tifosi tramite i suoi profili social:"Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio per tutto quello che è successo nel mondo, mentre continuiamo a lottare per tornare alla normalità. Ci sarebbe tanto piaciuto vincere e regalare il trionfo ai nostri ... Leggi su mediagol

