Incendio boschivo a Mercogliano, denunciati 4 giovani (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Mercogliano, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Summonte, hanno denunciato 4 giovani, residenti tra i comuni di Mercogliano e Contrada, ritenuti responsabili di “Incendio boschivo”. L’attività d’indagine ha permesso di constatare che gli stessi, più o meno ventenni, qualche giorno fa provocavano la combustione di fogliame secco e altro materiale vegetale, posto lungo la cunetta stradale in località “Capocastello” di Mercogliano, ed il conseguente Incendio della limitrofa area boscata. L’Incendio si è sviluppato su un’area di circa mq. 2000 metri quadrati ed ... Leggi su anteprima24

