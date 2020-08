Godin: «Abbiamo intrapreso un percorso di crescita, torneremo con più voglia ed entusiasmo» (Di sabato 22 agosto 2020) Diego Godin ha scritto un messaggio tramite il proprio profilo Instagram tirando le somme della stagione nerazzurra Diego Godin ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram tirando le somme di una stagione amara per l’Inter. Queste le parole del difensore nerazzurro. MESSAGGIO – «Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio per tutto quello che è successo nel mondo, mentre continuiamo a lottare per tornare alla normalità. Ci sarebbe tanto piaciuto vincere e regalare il trionfo ai nostri tifosi ma non è stato possibile. Spero che vi sentiate comunque orgogliosi del lavoro e lo sforzo fatto in campo ieri e per tutta la stagione. Questa è solo una pausa nel percorso. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per ... Leggi su calcionews24

