Coronavirus:Nanni,se aumentano positivi,Serie A può slittare (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - "I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo". Lo dice, dai microfoni di Radio Kiss Kiss, il professor Gianni Nanni, capo dello staff sanitario del Bologna ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : #Coronavirus, #Nanni: 'Se aumentano i #positivi, la #SerieA può slittare' Il membro della commissione medica #Figc… - Gazzetta_it : “Se aumentano i giocatori contagiati, a rischio il via della #SerieA ” #Nanni #coronavirus - Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: “Se aumentano i giocatori contagiati, a rischio il via della #SerieA ” #Nanni #coronavirus - Ales_Pensa : RT @Gazzetta_it: “Se aumentano i giocatori contagiati, a rischio il via della #SerieA ” #Nanni #coronavirus - DavideFm1899 : RT @RaiSport: #Coronavirus, #Nanni: 'Se aumentano i #positivi, la #SerieA può slittare' Il membro della commissione medica #Figc: 'Può div… -