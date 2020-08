Coronavirus, contagi da rientri e test: ora è scontro fra regioni. Lazio e Sardegna ai ferri corti (Di sabato 22 agosto 2020) Lazio e Sardegna ai ferri corti sui test agli imbarchi dei traghetti. De Luca minaccia di chiudere i confini della Campania ma Toti e Bonaccini: niente blocchi. E alle Eolie assembramenti sui traghetti dei vacanzieri che lasciano le isole Leggi su ilsole24ore

MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - alaessiaa : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - LaBlondaz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti -