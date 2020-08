Iezzo sui giocatori positivi: "Una vacanza in Sardegna può saltare, io da calciatore avrei evitato" (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo che è stato interrogato sui contagi di questi giorni nel mondo del calcio: "Sono risaliti un po' i dati, molti giocatori contagiati, molti ... Leggi su tuttonapoli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo che è stato interrogato sui contagi di questi giorni nel mondo del calcio: "Sono risaliti un po' i dati, molti giocatori ...