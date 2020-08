Concorso per OSS: 52 posti a tempo indeterminato, ecco dove (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 14 agosto 2020, è pubblicato, per estratto, un Concorso per OSS. La selezione pubblica, per titoli ed esami, prevede il reclutamento di personale mediante procedura unificata tra gli enti del Servizio sanitario regionale Marche. ecco le informazioni utili per partecipare a questo Concorso. Concorso per OSS: sedi di lavoro e requisiti L’AO, Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro ha indetto un Concorso per OSS, Operatori socio sanitari. Le risorse da assumere a tempo pieno e indeterminato sono 52 e, trattandosi di un Concorso unificato, i posti saranno distribuiti nel seguente modo: √10 posti presso AO Ospedali Riuniti Marche Nord di ... Leggi su notizieora

essere cittadini italiani o di altre Stati dell'Unione Europea secondo quanto indicato nel bando; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 45° anno di età; godere dei diritti civili e p ...

