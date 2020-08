STORICO !!! CONTROFFENSIVA DEI WHITE HATS. L’FBI DESECRETA I FASCICOLI DEI “SAVI DI SION”, scusandosi per l’imbarazzo creato !!! (Di giovedì 20 agosto 2020) Oggi è apparso sull’account ufficiale del Dipartimento dell’FBI sulla Gestione delle Informazioni e Comunicazioni, il famigerato Protocollo dei Savi di Sion, con tanto di link che riporta al sito dell’FBI in cui si pubblicano tutti i Protocolli Declassificati risalenti all’indagine richiesta da Edgar Hoover nel 1949, perchè già all’epoca ritenuti pericolosi per la Libertà e la Sovranità degli Stati Uniti D’America. I Protocolli svelano il piano diabolico dell’elite fin dal 1903 per la conquista del Mondo e l’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale, passando attraverso devastazione sociale, crisi economiche e Guerre mondiali in modo pianificato, per instaurare un Governo Mondiale unico gestito e Controllato dall’elite massonica deviata e satanista. Questo piano prevedeva il controllo di tutti i ... Leggi su databaseitalia

francescocosta : Il discorso spaventato di Obama, quello storico di Harris, quelli delle due donne più potenti e forse anche per que… - andreabettini : Incendio minaccia lo storico Lick Observatory della University of California, vicino a San Jose. Immagini drammatic… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte indagato, doppiopesismo rispet… - toninodeluc : RT @AgnoliValerio: Immerso in un’altro storico borgo della Ciociaria troviamo:”l’ANGELO DI GIOTTO”,il quale faceva parte del mosaico della… - igorbrickil5S : RT @umanesimo: 3/n In questa cronaca finanziaria da fine-impero sta la storia degli ultimi secoli, fuori dalle ipocrisie della forma. Le d… -

Ultime Notizie dalla rete : STORICO “Momento storico per il Paese, serve terapia d'urto”: parla Walter Ricciardi StartupItalia Piero Pelù, il nuovo singolo "Pugili Fragili" per festeggiare i 40 anni di carriera

Da domani, venerdì 21 agosto, sarà in radio “PUGILI FRAGILI” il nuovo singolo di PIERO PELÙ estratto dall’ultimo album d’inediti “Pugili Fragili” (Sony Legacy) che festeggia El Diablo e i suoi 40 anni ...

Calciomercato Inter, è fatta | Annuncio dopo l’Europa League – VIDEO

Dopo Hakimi, costato 40 milioni più 5 di bonus, l’Inter ha piazzato un altro colpo. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, l’ufficialità avverà dopo la conclusione ...

Da domani, venerdì 21 agosto, sarà in radio “PUGILI FRAGILI” il nuovo singolo di PIERO PELÙ estratto dall’ultimo album d’inediti “Pugili Fragili” (Sony Legacy) che festeggia El Diablo e i suoi 40 anni ...Dopo Hakimi, costato 40 milioni più 5 di bonus, l’Inter ha piazzato un altro colpo. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, l’ufficialità avverà dopo la conclusione ...