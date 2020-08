Sorteggio Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020 in tv: data, orario e diretta streaming (Di giovedì 20 agosto 2020) Il circuito maschile ritorna ufficialmente in campo dopo il lockdown e un paio di tornei Challenger. Il Masters 1000 di Cincinnati cambia sede e si trasferisce a New York dove si terranno gli Us Open a cavallo tra agosto e settembre. Il Western & Southern Open presenta ad ogni modo grandi nomi nonostante l’assenza di Nadal. C’è Novak Djokovic e tanti azzurri, tra cui Matteo Berrettini e Jannik Sinner nelle qualificazioni. In programma nelle stesse date, dal 20 al 28 agosto, anche l’appuntamento Wta. SEGUI IL LIVE DEL Sorteggio Il Sorteggio del tabellone principale di Cincinnati, al maschile e al femminile, è in programma nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto a 00.30 con orario ancora da definire. Non ... Leggi su sportface

