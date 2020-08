Dondola la figlia a testa in giù: “I bimbi vanno trattati come scimmie”. Influencer arrestato (Di giovedì 20 agosto 2020) Dondola la figlia. Il 35enne Igor Kravtasov, Influencer russo, si trova sottoposto a custodia cautelare di 10 giorni. Le autorità stanno valutando se togliere la patria potestà a lui e alla moglie https://www.limemagazine.eu/wp-content/uploads/2020/08/117634144 779620062847351 6132769969923397397 n.mp4 “I bambini vanno trattati come scimmie”: sono state queste le parole di un Influencer russo 35enne, che si è fatto immortalare sui social mentre teneva la figlia di un mese e mezzo per una gamba, facendola Dondolare a testa in giù. L’uomo, Igor Kravtasov, è stato arrestato dalla polizia. A riportare la notizia è il Daily Star, citando la ... Leggi su limemagazine.eu

