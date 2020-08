Marco Materazzi, biografia di un ex difensore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Marco Materazzi spegne oggi 47 candeline. Il difensore ex Inter e Nazionale si è ritirato nel 2011 a seguito di una lunga carriera che l’ha visto giocare in Serie A ma anche nella categoria minore, la B. Giocatore dal carattere forte, non ha mai mancato di far parlare di sé. Rimarrà nella storia del calcio l’episodio della testata di Zidane alla finale dei Mondiali del 2006 a Berlino, quando il difensore provocò con alcune allusioni, la reazione del centrocampista francese. Ad oggi vanta anche un’esperienza come allenatore. La testata che Zidane diede a Materazzi durante la finale dei Mondiali Marco Materazzi, la biografia Nato a Lecce il 19 agosto 1973, mostra fin da piccolo uno spiccato talento ... Leggi su sport.periodicodaily

UEFAcom_it : Buon compleanno Marco Materazzi! ?????? #UCL - SkySport : MARCO MATERAZZI compie 47 anni. Auguri! ? «Il mio viaggio all’Inter è stato come un giro su montagne russe dolci: s… - Coninews : Perno della difesa azzurra e a segno nella finale con la Francia ai Mondiali del 2006, buon compleanno al campione… - jonathan_savero : RT @UEFAcom_it: Buon compleanno Marco Materazzi! ?????? #UCL - PinoMeazza : RT @UEFAcom_it: Buon compleanno Marco Materazzi! ?????? #UCL -