L’avvocato delle curve: “Autogol Fi, Palummella non rappresenta i tifosi del Napoli” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Un grande autogol di Forza Italia, Palummella non rappresenta i tifosi del Napoli”. A parlare ad Anteprima24 è Emilio Coppola, avvocato difensore delle curve. La possibile discesa in campo come candidato di Fi alle prossime regionali dell’ex capo ultras Gennaro Montuori – meglio noto come Palummella – in poche ore accende il dibattito nel mondo del tifo. Avvocato Coppola, com’è stata accolta la notizia della possibile candidatura di Palummella lanciata da Forza Italia? “Con grande stupore. Non era una cosa che si poteva preventivare e tanti, tra cui io, non abbiamo mai saputo di questa passione politica per il centrodestra di ... Leggi su anteprima24

