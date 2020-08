Incidente mortale sulla Statale 16: muore un centauro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Incidente mortale sulla Statale 16 in Puglia tra Foggia e San Severo: muore un centauro dopo aver perso il controllo della sua moto Uno spaventoso Incidente mortale sulla Strada Statale 16, in Puglia è costato la vita ad un giovane centauro, peraltro militare dell’Esercito Italiano. E’ accaduto tra Foggia e San Severo, ad un km dallo svincolo per Rignano Garganico. Ancora tutte da accertare le cause, ma pare che il centauro abbia perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa schiantato contro il guard rail. Un impatto violentissimo che non ha dato scampo al motociclista; i primi soccorsi all’uomo sono arrivati dagli stessi automobilisti che ... Leggi su bloglive

cgilrimini : RT @FiltCgil: Ci uniamo al cordoglio di #FiltCgil, #FitCisl, #UglMare e #Sul di #GioiaTauro per #incidente mortale al #porto. Sosteniamo la… - Cgil_Liguria : RT @FiltCgil: Ci uniamo al cordoglio di #FiltCgil, #FitCisl, #UglMare e #Sul di #GioiaTauro per #incidente mortale al #porto. Sosteniamo la… - AvvenirediCal : Gioia Tauro, incidente mortale sul lavoro al terminal del porto ?? Ecco cosa sarebbe accaduto:… - piudimai : RT @FiltCgil: Ci uniamo al cordoglio di #FiltCgil, #FitCisl, #UglMare e #Sul di #GioiaTauro per #incidente mortale al #porto. Sosteniamo la… - filtcgilvenezi1 : RT @FiltCgil: Ci uniamo al cordoglio di #FiltCgil, #FitCisl, #UglMare e #Sul di #GioiaTauro per #incidente mortale al #porto. Sosteniamo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale Investito mentre fa footing: l'incidente mortale ricostruito grazie alla app della vittima Il Messaggero Giovane operaio muore sul lavoro nell'area portuale di Gioia Tauro - REAZIONI

Gioia Tauro - Un uomo D.Z., (di 35 anni e non 28 come riferito in precedenza), è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'area del terminal portuale di Gioia Tauro. La persona decedu ...

Bologna, ciclista finisce fuori strada sui colli e muore

BOLOGNA - Incidente mortale questa mattina, intorno alle 6.30, sui colli a Bologna. Per cause al vaglio della Polizia locale, che ha eseguito i rilievi, in via di Casaglia un 59enne di nazionalità str ...

