Cos’è e come funziona il collocamento mirato per disabili (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quello che inizialmente era definito collocamento obbligatorio, valutato in base ai limiti del lavoratore disabile, è oggi chiamato collocamento mirato. Le caratteristiche che vengono prese in considerazione per integrare i disabili al lavoro sono ora le loro capacità e pregi. Il fine è di valorizzarne le competenze e aiutarli a specializzarsi in una determinata mansione.Essendo un argomento importante e con innumerevoli leggi a riguardo, nelle prossime righe scoprirai tutto ciò che c’è da sapere sul collocamento mirato per disabili: cos’è, come funziona, cosa sono gli esoneri e le liste di collocamento.Cos’è il collocamento ... Leggi su quifinanza

