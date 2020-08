FIAMMATA ROVENTE in arrivo, anomala invasione dell’anticiclone africano (Di martedì 18 agosto 2020) Iniziamo con una premessa in apertura: l’anticiclone africano appare in piena forma e si espande con grande facilità sul Mediterraneo. Non ci sono segnali di declino dell’estate come di norma avveniva dopo Ferragosto. La rottura dell’Estate appare lontana e le cause sono facilmente individuabili e si trovano sul Nord Africa. Qui la zona di convergenza intertropicale è ben più a nord della media, favorendo così lo spostamento della fascia dell’anticiclone subtropicale verso le latitudini mediterranee. I temporali imponenti che a tratti investono il Nord Italia derivano dal fatto che qui si sfogano i contrasti tra spifferi d’aria fresca in quota e l’aria caldo-umida immagazzinata nei bassi strati e portata dall’anticiclone afromediterraneo. In questa fase l’instabilità ... Leggi su meteogiornale

