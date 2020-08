Esclusiva: Lecce, trattativa con Massimo Coda. E piace Forte (anche alla Salernitana) (Di martedì 18 agosto 2020) Il Lecce cerca un attaccante Forte, dovendo quasi sicuramente perdere Gianluca Lapadula che rientrerà al Genoa per finire sul mercato (il Benevento c’è). Esiste una trattativa in corso per Massimo Coda, svincolato dal Benevento, che è stato spesso protagonista in Serie B. piace anche Francesco Forte, riscattato recentemente dalla Juve Stabia, che però è seguito con attenzione dalla Salernitana. E proprio i campani in queste ore hanno avviato discorsi con i “cugini” appena retrocessi in Serie C. Foto: Sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Da qualche giorno, il nuovo Gallipoli targato Toma ha cominciato a prendere forma dando il via alla preparazione per la nuova stagione, sotto l’occhio vigile del tecnico ex Lecce. Il sodalizio giallor ...

Gallipoli, la bella addormentata sul mare. Qui l’estate regna sovrana

A Gallipoli, regina dell’estate pugliese, si concentrano innumerevoli occasioni per vivere al meglio la vacanza, tra mare azzurro, ottimo pesce, gite in barca e itinerari culturali. Prosegue il viaggi ...

