Linus e le discoteche: «Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi?» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il direttore di RadioDeejay favorevole alla chiusura da oggi, «quando peraltro non conta quasi più niente» Leggi su media.tio.ch

“E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse. Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui p ...In seguito alla nuova crescita dei contagi Covid, il governo ha deciso che da oggi è vietato ballare in tutta Italia e le mascherine sono obbligatorie la sera nei luoghi della movida fino al 7 settemb ...