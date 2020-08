Inter, termina l’avventura di Lazaro: c’è accordo con Borussia Mönchengladbach (Di lunedì 17 agosto 2020) Si conclude l'avventura con la maglia dell'Inter di Valentino Lazaro. Il calciatore farà ritorno in Germania. Dopo il prestito al Newcastle dello scorso gennaio, l'esterno nerazzurro non resterà a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione.Inter, addio Lazarocaption id="attachment 1007813" align="alignnone" width="674" Lazaro (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Sky, il giocatore 24enne, rientrato dal prestito a titolo temporaneo dal Newcastle in Premier League, ha trovato un acccordo con il Borussia Mönchengladbach, per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Domani, martedì 18 agosto, è previsto il giorno delle visite per il giocatore che con la maglia nerazzurra ha disputato in totale 11 ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Inter, termina l'avventura di Lazaro: c'è accordo con Borussia Mönchengladbach - - ideaRACatania : ??”CLAMOROSO AL CIBALI”. Correva l’anno 1961. Agli sgoccioli della stagione di @SerieA al Massimino l’@Inter di Herr… - chriatta : Termina l'avventura europea della #Juventus. Il gol di Tongya e il rosso a Jordi dopo 11' sembravano aver messo la… - marco_merlo90 : @saldare86 È ferragosto, il mercato termina ad ottobre, solo Inter ancora in Europa.. In qualche modo bisogna riempire i giornali - Calciopress : New post: Serie A Femminile, Hellas Verona-Inter termina 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter termina Amichevole femminile, Hellas Verona Inter Official Site Diretta/ Juventus Primavera Real Madrid (risultato finale 1-3): bianconeri eliminati!

Juventus Primavera Real Madrid 1-3: purtroppo il cammino dei giovani bianconeri nella Youth League si conclude agli ottavi di finale. Non possiamo sapere come sarebbe andata se non ci fosse mai stato ...

Suso trascina il Siviglia in finale, Manchester United ko

Il Manchester United colleziona e spreca occasioni, il Siviglia ringrazia e vince con cinismo, centrando il pass per la finale di Europa League. Termina 2-1 il match del RheinEnergieStadion di Colonia ...

Juventus Primavera Real Madrid 1-3: purtroppo il cammino dei giovani bianconeri nella Youth League si conclude agli ottavi di finale. Non possiamo sapere come sarebbe andata se non ci fosse mai stato ...Il Manchester United colleziona e spreca occasioni, il Siviglia ringrazia e vince con cinismo, centrando il pass per la finale di Europa League. Termina 2-1 il match del RheinEnergieStadion di Colonia ...