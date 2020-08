Il Fisco non dà tregua: tasse più alte e con interessi. Ecco quanto dovremo sborsare (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Fisco si prepara a dare un’altra sonora mazzata agli italiani. Il 20 agosto i contribuenti dovranno pagare i tributi. Tutte le richieste e gli appelli di Caf, commercialisti e associazioni di categoria sono caduti nel vuoto. Come si legge sul Giornale, quasi cinque milioni di partite Iva che rientrano negli Isa o nel regime forfettario devono completare i versamenti di saldo 2019 e del primo acconto 2020 di Irpef e Ires. Il tutto con la maggiorazione dello 0,40 per cento, così come previsto dal Dpcm del 29 giugno. quanto incasserà il Fisco Il Fisco per questa sua “generosità” , come scrive il Sole 24 Ore, incasserà 8,4 miliardi di euro. Proprio a causa del consistenza di questa scadenza l’Erario si è rifiutato di concedere ... Leggi su secoloditalia

Buongiorno, siamo due soci al 50% di una SNC. Voglio ,per inadempienza e incompatibilità caratteriali,sciogliere la società. Essendo una società artigianale io ho i requisiti con la quale l'abbiamo po ...

Fisco, MEF: entrate in calo di oltre 24 miliardi nel primo semestre

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell'anno si sono registrate minori entrate tributarie e contributive per 24,2 milioni di euro, con un calo del 7,4% rispetto all'analogo periodo del 2019. Lo rende no ...

