Pensione di vecchiaia, pensione anticipata o Naspi: posso scegliere? (Di domenica 16 agosto 2020) La normativa italiana ha regole molto rigide per l’accesso alla pensione e per permettere la quiescenza richiede requisiti bene precisi. Per chi, quindi, deve accedere alla pensione di vecchiaia sarà necessario attendere il compimento dei 67 anni e la maturazione dei 20 anni di contributi. Non vi è modo di anticipare questi requisiti a meno che non si è in possesso di quelli richiesti da altra misura previdenziale. pensione per scelta? Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno la mia pensione dovrebbe aprirsi a Giugno 2022 la mia domanda sarebbe questa: potrei io volontariamente chiedere una pensione anticipata? O addirittura chiedere la ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Pensione di vecchiaia, #Pensione anticipata o Naspi: posso scegliere? - SirArthurConanG : Visto che per Twitter son vicino alla vecchiaia voglio la mia baby pensione #PSI - renatomariomsn1 : Quando arriva a 67 anni,la sua pensione di invalidita e inabilita viene trasformata in pensione di vecchiaia. ora… - Xiao_yu_feng : semmai riuscissi ad arrivare alla pensione, ho deciso che passerò la mia vecchiaia a Lisbona - nino_giovanni : @Nathali97381204 @fenice_risorta @pdnetwork e quando ma gli ricapita nella vita un'occasione del genere? Praticamen… -