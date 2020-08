Panchina Perugia, suggestione Zeman per i biancorossi (Di domenica 16 agosto 2020) : dopo la retrocessione gli umbri vogliono subito tornare in cadetteria Il Perugia vuole ripartire da zero. La compagine umbra ha già iniziato a lavorare per cercare il nuovo tecnico in vista della prossima stagione in Serie C. La suggestione si chiama Zdenek Zeman, ex di Pescara e Roma tra le altre. Secondo SerieBnews il tecnico boemo potrebbe essere preso in considerazione per la Panchina biancorossa, ma al momento non ci sono altre indicazioni. Il Perugia vuole ripartire e vuole farlo dall’esperienza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

