Migranti in rivolta danno fuoco al Cpr di Gradisca: volevano scappare. Ferito un carabiniere (Di domenica 16 agosto 2020) Una polveriera è diventato nella notte tra il 14 e il 15 agosto, il Centro per i rimpatri di Gradisca. Un gruppo di immigrati detenuti all’interno del centro ha tentato di evadere sollevando una sommossa. Hanno seminato il panico, Ferito un carabiniere, dato il via a una sommossa. Hanno bruciato suppellettili e arredi interni, materassi; mentre una decina di uomini hanno provato a sfondare il cancello d’ingresso. L’intervento delle forze dell’ordine accorse sul posto ha evitato il peggio. La rivolta è stata sedata senza che nessuno dei Migranti riuscisse a scappare. Negli scontri, però, un carabiniere ha riportato una ferita, ora è all’ospedale di Gorizia. Gli immigrati volevano ... Leggi su secoloditalia

