Lite e spari dopo incidente, uomo in ospedale (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Volla, in via Ariosto incrocio con Via Alfieri questa notte due auto si sono scontrate. Tra i due conducenti è nata una discussione. Uno dei due si è allontanato ed è tornato poco dopo a bordo di uno scooter con un complice. Ha poi sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro l’altro. Uno dei proiettili lo ha ferito alla tibia sx. Il ferito è stato trasportato all’ospedale del Mare ed è stato ritenuto guaribile in 15 gg. Indagini in corso dei carabinieri della sezione operativa di torre del greco e della stazione di Volla. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Torre annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - Una discussione nata dopo un incidente stradale ha avuto un seguito con il ferimento a una gamba a colpi di arma da fuoco di uno dei protagonisti. E' successo a Volla (Napoli ...

Castelletto Ticino, spari nella notte contro la vetrina di un compro oro: indagano i carabinieri

CASTELLETTO TICINO. Passa davanti al negozio di compro oro ed esplode alcuni colpi di pistola. I carabinieri della compagnia di Arona stanno indagando su tutti i fronti per l’episodio accaduto la nott ...

