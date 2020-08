Gemma Galgani non li abbandona | Lotta estrema fuori Uomini e Donne (Di domenica 16 agosto 2020) Al termine dell’edizione di Uomini e Donne, Gemma Galgani è uscita con il giovane Nicola Vivarelli, la coppia all’inizio sembrava essersi trovata in sintonia nelle strade di Roma. Ma qualcosa ha frenato la dama che ha deciso di sparire per tutto il mese di Luglio, lasciando solo il cavaliere ad aspettarla. Gemma però, torna a far parlare di lei dopo essersi presa una pausa dai social attraverso un post intenta, a far riflettere le migliaia di fan che la seguono. Non è la prima volta infatti che si espone per sensibilizzare su temi attuali che le stanno a cuore, così nei giorni scorsi ha deciso di mandare un messaggio importante su Instagram. Gemma Galgani non li abbandona Il suo profilo social viene impreziosito ... Leggi su giornal

zazoomblog : Gemma Galgani dopo Sirius non resiste - #Gemma #Galgani #Sirius #resiste - infoitcultura : Gemma Galgani torna in tv? I piani della dama dopo Nicola Vivarelli - Mauxa : #uominiedonne dal trono transgender alle news su Gemma Galgani - cidivideunmuro : RT @TRASHPERSON18: UeD Trono Over (2019): Gemma Galgani fa infuriare Tina Cipollari dicendogli “STAI ZITTA” - _beaphoenix_ : RT @TRASHPERSON18: UeD Trono Over (2019): Gemma Galgani fa infuriare Tina Cipollari dicendogli “STAI ZITTA” -