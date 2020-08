Coronavirus, Speranza “Contagi in aumento, serve cautela” (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino di Ferragosto del ministero della Salute, nelle precedenti 24 ore si sono registrati 629 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 574 del 14 agosto. E' un dato che non si verificava dal 23 maggio. Il totale dei positivi raggiunge quota 253.438 dall'inizio dell'epidemia. Maglia nera il Veneto, che registra un incremento di 120 casi. A seguire Lombardia (94) ed Emilia-Romagna (71). Nessun caso invece in Valle d'Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento.“I dati delle ultime settimane non possono non preoccuparci – ha commentato al Tg1 il ministro della Salute Roberto Speranza -. Attorno a noi ci sono Paesi con numeri ancora più significativi. In Spagna nelle ultime 24 ore oltre 3000 casi, 2500 in Francia, 1500 in ... Leggi su liberoquotidiano

