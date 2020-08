Lutto nel mondo del calcio: addio ad un ex difensore della nazionale (Di sabato 15 agosto 2020) L’ex difensore della Scozia e dei Rangers Glasgow Tom Forsyth è morto all’età di 71 anni. Soprannominato ‘Jaws’, era approdato ai Rangers dal Motherwell nel 1972. Segnò il gol della vittoria contro i rivali storici del Celtic nella finale di Coppa di Scozia. Per Forsyth 326 presenze con i Rangers durante i suoi 10 anni all’Ibrox, con tre campionati e quattro coppe nazionali vinte. Ha giocato i Mondiali del 1978 con la Scozia e dopo il ritiro ha allenatore per un breve periodo. A dare la notizia della sua scomparsa i Rangers Glasgow su Twitter: “Tutti qui sono tristi di apprendere la notizia che il nostro ex giocatore, Tom Forsyth, è morto questa sera. Trasmettiamo le nostre più sentite condoglianze all’intera cerchia familiare in questo ... Leggi su calcioweb.eu

