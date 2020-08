Test rapidi: il pasticcio di Speranza (Di venerdì 14 agosto 2020) Non è che ci stanno fregando? Un'altra volta? Perché questo viene da chiedersi, è inevitabile chiedersi di fronte alla nuova emergenza emergenziale per l'emergenza del contagio anche se il contagio non c'è e se c'è non pare più tutto questo granché. Non è che ce la stanno tirando come sempre? Perché se uno legge che sui Test rapidi, rapidissimi, fulminei “il governo sta studiando come fare e un'idea ce l'ha” (Repubblica, volonterosa come sempre, 11 agosto), beh, un impercettibile sospetto viene. Visto che il governo di idee ce n'ha fin troppe, solo che poi gli muoiono sempre sulla punta della realtà. Dice l'immancabile Walter Ricciardi, il nostro ex uomo alla Oms, consigliere dell'ineffabile ministro Speranza, con quella faccia un po' ... Leggi su nicolaporro

