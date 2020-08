Il più grande sostenitore di Meghan Markle? Carlo d’Inghilterra (Di venerdì 14 agosto 2020) I rapporti del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle con la royal family – in particolare con Kate Middleton e il principe William – sono pessimi. Lo hanno ripetuto negli ultimi mesi numerosi osservatori reali, lo confermano le anticipazioni della biografia bomba Finding Freedom, in uscita il prossimo 25 agosto. Dal libro che sta scuotendo il Regno Unito, però, viene fuori che i Sussex possono contare (almeno) su un potente alleato: Carlo d’Inghilterra. Il futuro re non solo non ce l’ha con Meghan, ma «la ammira. E molto». Nel giorno del royal wedding con Harry, fu Carlo ad accompagnare Meghan – in rotta con papà Thomas Markle – all’altare. Secondo Finding Freedom, Carlo ricorda quel momento con enorme affetto. Tanto che nella sua casa di Londra tiene in bella mostra una foto che lo ritrae mentre percorre la navata della St. George Chapel con Meghan al braccio. Leggi su vanityfair

