"Contro il fondatore, a favore di un rinnegato". Becchi e il voto M5s: il "golpe" di Grillo (Di venerdì 14 agosto 2020) Per non dimenticare. Paolo Becchi accoglie con delusione il doppio "sì" dei grillini a terzo mandato e alleanze (col Pd) nel voto sulla piattaforma Rousseau che, di fatto, segna la definitiva morte del M5s delle origini. Con un clic, in poche ore, il Movimento 5 Stelle ha calpestato due regole cardine del "non statuto" del fondatore Gianroberto Casaleggio. Il tutto, ovviamente, per poter blindare il patto, ora anche elettorale, con il Partito democratico. Su Twitter, il filosofo che è stato uno degli ideologi del primo M5s, uscito poi in aperto contrasto con Beppe Grillo, ricordava come questo voto fosse in realtà "Contro il fondatore (Casaleggio padre, ndr) e a favore di un rinnegato (Grillo, ... Leggi su liberoquotidiano

AdamBenNasr2 : RT @pbecchi: Chi oggi vota sulla piattaforma Rousseau sappia che se vota si vota contro il fondatore del M5S e a favore di un rinnegato - MaryamSenada : RT @pbecchi: Chi oggi vota sulla piattaforma Rousseau sappia che se vota si vota contro il fondatore del M5S e a favore di un rinnegato - LupoAlexandros : RT @Libero_official: 'Contro il fondatore #Casaleggio, a favore del rinnegato #Grillo'. @pbecchi e la sentenza sul voto #M5s #Rousseau htt… - Gekosauro : RT @pbecchi: Chi oggi vota sulla piattaforma Rousseau sappia che se vota si vota contro il fondatore del M5S e a favore di un rinnegato - trevi_vito : RT @Libero_official: 'Contro il fondatore #Casaleggio, a favore del rinnegato #Grillo'. @pbecchi e la sentenza sul voto #M5s #Rousseau htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro fondatore TikTok, il fondatore è tra due fuochi: la furia trumpista contro Pechino e i cinesi che lo accusano di... Corriere della Sera Paolo Becchi e il voto del M5s su Rousseau: "A favore del rinnegato Grillo e contro il fondatore Casaleggio"

Per non dimenticare. Paolo Becchi accoglie con delusione il doppio "sì" dei grillini a terzo mandato e alleanze (col Pd) nel voto sulla piattaforma Rousseau che, di fatto, segna la definitiva morte de ...

M5S, via libera da Rousseau a terzo mandato e sì ad alleanze con Pd e partiti «tradizionali»

Sulla piattaforma dei Cinque stelle via libera ai due quesiti. La base dei dà il via libera alla ricandidatura di Raggi a Roma e sdogana gli accordi con i dem alle elezioni locali ...

Per non dimenticare. Paolo Becchi accoglie con delusione il doppio "sì" dei grillini a terzo mandato e alleanze (col Pd) nel voto sulla piattaforma Rousseau che, di fatto, segna la definitiva morte de ...Sulla piattaforma dei Cinque stelle via libera ai due quesiti. La base dei dà il via libera alla ricandidatura di Raggi a Roma e sdogana gli accordi con i dem alle elezioni locali ...