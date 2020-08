Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali e piogge intense (Di venerdì 14 agosto 2020) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova Allerta Meteo di color giallo per criticita’ idrogeologica, valida da mezzanotte a domani mattina, a causa di temporali e piogge intense previste in regione. L’avvicinamento alle Alpi di correnti atlantiche piu’ fresche in quota – spiega la Protezione civile – determina sulla regione un aumento dell’instabilita’ atmosferica, favorito anche dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, piu’ probabili dal pomeriggio di oggi, inizialmente sulla zona montana e in pianura, poi anche sulla costa, in prosecuzione fino alle prime ore di domani mattina. Il ... Leggi su meteoweb.eu

