Schiamazzi in strada, spacciatore sorpreso con la cocaina: arrestato 21enne (Di giovedì 13 agosto 2020) Intervengono per una segnalazione relativa a degli Schiamazzi, a tarda notte, in strada, e arrestano uno spacciatore con tredici dosi di cocaina. Intervento dei carabinieri a Roncello intorno alle 5. Leggi su monzatoday

di_nica : Fino alle 2 si sentono schiamazzi e chiacchiere per strada alle 5 inizia Attva a pulire le strade con una turbina MA QUANDO SI DORMEEEE? ?? - Noninfluente : RT @tutta_sbagliata: Quando vivevo a Milano, la notte venivo svegliata da ambulanze, allarmi, schiamazzi in strada.vicini rumorosi. Adesso… - tutta_sbagliata : Quando vivevo a Milano, la notte venivo svegliata da ambulanze, allarmi, schiamazzi in strada.vicini rumorosi. Ades… - schiamazzi_ : RT @martamacbeal: Clandestini non si nasce, clandestini si diventa. Brava @cecilia_strada ?? - AAlberiga : @beuatysky @fiera871123456 Al mio paese ringraziando Dio i bambini ancora giocano per strada, il comune ha messo an… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiamazzi strada Roncello, arrestato spacciatore sorpreso con la cocaina MonzaToday Palo, degrado nella zona della stazione: "Rifiuti, ebike che sfrecciano e schiamazzi fino a tardi"

"Nessun controllo nelle ore notturne", e lungo il viale della stazione, a Palo, regnano "incuria e degrado". La segnalazione arriva da un residente: "La sera dopo le 21 la strada della stazione divent ...

Aggredisce una donna in strada e poi fugge con la bicicletta

In una sorta di escalation di violenza, un uomo, in pieno giorno, ha ferito anche una signora che, ignara, stava passeggiando a pochi passi dal centro di Numana, in via del Risorgimento. Probabilmente ...

"Nessun controllo nelle ore notturne", e lungo il viale della stazione, a Palo, regnano "incuria e degrado". La segnalazione arriva da un residente: "La sera dopo le 21 la strada della stazione divent ...In una sorta di escalation di violenza, un uomo, in pieno giorno, ha ferito anche una signora che, ignara, stava passeggiando a pochi passi dal centro di Numana, in via del Risorgimento. Probabilmente ...