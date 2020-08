Reface App: cos'è la app che vi trasforma in Johnny Depp o Britney Spears (Di giovedì 13 agosto 2020) Scopriamo cos'è Reface App e come funziona l'applicazione che ti trasforma in star del cinema o popstar protagoniste di video e se è gratis o a pagamento. Negli ultimi tempi sta spopolando Reface App, l'applicazione disponibile sia gratis che a pagamento che ti permette di sovrapporre la tua faccia a quella di una star e ti trasforma nel protagonista di una scena di un film o di un clip musicale. Attualmente, Reface App conta circa dieci milioni di download e può essere provata attraverso la versione gratuita, mentre esiste una versione a pagamento (5,49 € al mese / 27.99 € all'anno) che permette di effettuare Refaces illimitati, di scaricare gif e di navigare nell'app senza pubblicità o fastidiosi watermark. Le ... Leggi su movieplayer

hazzassmile : mio fratello che reface app si è 'trasformato' in harry nel video di ws e mi sto sentendo malissimo ???? - PucciPedia : Reface App arrivato pure qui? - Heraldoverona : Una nuova applicazione permette di interpretare qualsiasi ruolo della Storia del #Cinema #Film d'azione, commedie,… - mojopin82 : @fasulo_antonio Sembra un video fatto con REFACE app. - ziaarsenico : @MenteObliqua Ahahah ?? con reface app ahahah ahaha ahahah ! -

FaceApp challenge, i vip cambiano sesso (per gioco): li riconoscete?

Cambiare sesso (per gioco) è la nuova moda che spopola in queste ore sui social. Da Fedez e Ferragni a Diletta Leotta, da Elisabetta Gregoraci a Giulia De Lellis, la FaceApp Challenge è il nuovo must.

