Coronavirus, l’allarme dell’epidemiologo Lopalco: “I casi registrati in Puglia fra luglio e agosto rappresentano l’innesco di una seconda ondata” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Penso che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino l’innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata”. E’ quanto su Facebook l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale per l’emergenza Coronavirus in Puglia. “Le onde di oggi – scrive ancora l’esperto postando un grafico – sono quelle di una mareggiata. Se siamo bravi a contenerle, probabilmente non svilupperanno lo tsunami. Cosa sta succedendo nella attuale fase pandemica? La figura mostra l’andamento dei casi segnalati in Puglia. Lo tsunami è evidente nella parte sinistra ... Leggi su lanotiziagiornale

