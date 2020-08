Cade sugli scogli, ancora un salvataggio al Romito (Di giovedì 13 agosto 2020) LIVORNO - Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Livorno sezione nautica insieme a personale del nucleo di soccorso subacqueo ed acquatico con anche l'elicottero Drago sono intervenuti al ... Leggi su gazzettadilivorno

Un 25enne della provincia di Firenze è rimasto ferito sugli scogli a Il Romito, vicino Livorno. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco livornesi sezione nautica assieme a personale dei sommo ...

America2020: la tigre e il leone. Il duello è Harris-Trump

Joe Biden presenta la sua candidata alla vicepresidenza e The Donald snocciola i dati da capogiro dell'economia in ripresa dopo l'epidemia. Anche se i sondaggi danno per favorito il democratico, la pa ...

