Aborto farmacologico, pubblicate nuove linee guida sulla Ru486 (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono state pubblicate le nuove linee guida sull’Aborto tramite la pillola Ru486. Previsto l’annullamento dell’obbligo di ricovero e l’utilizzo della pillola fino a 9 settimane i gravidanza. Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’Aborto farmacologico, rendendo più accessibile l’utilizzo della pillola Ru486 per l’interruzione di gravidanza. Con la nuova normativa, infatti, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Aborto farmacologico, il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida: cosa cambia - ilpost : L’aborto farmacologico si potrà fare in day hospital in tutte le regioni - MichelaMarzano : Che i nostalgici della clandestinità se ne facciano una ragione: aborto farmacologico senza più ricovero! Grazie… - sictwit : RT @me_vignoli: Un importante passo in avanti verso la tutela del diritto all'aborto in #Italia. La mia collega @hillarymargo spiega come l… - fainformazione : Aborto farmacologico con la pillola RU486: pubblicate le nuove linee guida 'L’aborto farmacologico, sicuro e men… -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto farmacologico Aborto farmacologico, pubblicate nuove linee guida sulla Ru486

(Foto di Manoocher Deghati, da Getty Images) Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico, rendendo più accessibile l’utilizzo della pillola Ru486 per ...

Aborto: Pubblicate le nuove linee guida sulla Ru486

Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico, che annullano l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenzial ...

(Foto di Manoocher Deghati, da Getty Images) Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico, rendendo più accessibile l’utilizzo della pillola Ru486 per ...Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’aborto farmacologico, che annullano l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenzial ...