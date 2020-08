Incidente sulla Cilentana: una donna in prognosi riservata (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Disattivato l’autovelox, si torna a correre sulla Cilentana. Ieri sera, intorno alle 22.00, sulla ex SP 430 – Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli Agropoli nord e sud, si è verificato il ribaltamento di un’auto con a bordo due donne, madre e figlia. La prima ha avuto la peggio: è ricoverata in prognosi riservata e rischia la vita. Nella corsia opposta, i carabinieri intervenuti hanno riscontrato segni di una lunga frenata. «Non sappiamo – afferma il sindaco Adamo Coppola – se quella frenata sia attribuibile o meno ad un presunto pirata della strada, che avrebbe potuto provocare l’Incidente e fuggire via. Lo avremmo potuto provare a capire però, ... Leggi su anteprima24

