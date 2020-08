Fernando Alonso, ultimo tango alla Indy 500? (Di mercoledì 12 agosto 2020) La 104esima edizione della Indy 500 potrebbe essere l’ultima per Fernando Alonso. Lo ammette lo stesso pilota asturiano, che in un’intervista ad Autosport ha ammesso questa possibilità. Il problema nasce dal suo ritorno in Formula 1, previsto per la prossima stagione. In caso di concomitanza con il GP di Montecarlo, il due volte iridato non avrebbe la possibilità di cercare il successo nella classica d’Indianapolis. Un successo che insegue dal 2017. Alonso in Renault dal 2021! Fernando Alonso insegue il successo alla Indy 500 L’avventura alla 500 miglia rappresenta per Alonso una sfida, ma anche una fuga da una carriera in ... Leggi su sport.periodicodaily

La 104esima edizione della Indy 500 potrebbe essere l’ultima per Fernando Alonso. Lo ammette lo stesso pilota asturiano, che in un’intervista ad Autosport ha ammesso questa possibilità. Il problema na ...

Conto alla rovescia per la 104esima edizione della Indy 500, Alonso punta alla vittoria

Tre giorni di prove libere, poi la caccia alla pole position nel fine settimana di Ferragosto: il programma della 500 Miglia di Indianapolis più anomala di sempre inizia con ... tre mesi di ritardo su ...

