Covid-19, compagnia aerea paga il funerale se ti ammali in volo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una compagnia aerea, in preda ad una forte crisi decide di invogliare i propri clienti a volare offrendo loro il funerale in caso di contagio da Covid durante il volo Strategia di marketing, cordialità, tutte e due? L’idea di una delle compagnie aeree più note e ricche del mondo è formidabile. Di certo anche le … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Comfort, puntualità e sicurezza: le migliori compagnie aeree secondo Altroconsumo. FOTO Sky Tg24 Bernhard Scholz "Meeting momento di riflessione su Italia e Europa post Covid"/ Mario Draghi apre 41°edizione

Bernhard Scholz succede dopo 27 anni a Emilia Guarnieri al timone della Fondazione Meeting. Il Meeting di Rimini torna anche quest’anno nonostante l’emergenza Covid-19 Bernhard Scholz, ex Presidente d ...

Il Covid gela l’anagrafe delle imprese, negli ultimi sei mesi chiuse 913 aziende

Il saldo tra nuove aperture e cessazioni è di -88, il peggiore degli ultimi anni in provincia. Male manifattura e commercio PISTOIA. Nei primi sei mesi dell’anno si sono iscritte al registro della Cam ...

