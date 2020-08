Vive da 10 anni con un proiettile nella testa: “Ero morto ma…” (Di martedì 11 agosto 2020) Potrebbe sembrare incredibile, ma un uomo Vive da 10 anni con un proiettile in testa, incastrato proprio all’interno del suo cervello. A raccontare la sua esperienza singolare è proprio il protagonista della vicenda; l’uomo spiega cosa è successo, quando credeva di essere morto e poi ha scoperto di essersi risvegliato. Sembra inutile precisare che non si tratta di un fatto all’ordine del giorno, poiché Vladimir Krutov aveva solo una possibilità su un milione di sopravVivere. L’uomo che Vive con un proiettile il testa è un ex poliziotto di 36 anni che nel 2010 è stato coinvolto in una sparatoria dalla quale un collega di Vladimir rimase ucciso. La ... Leggi su velvetgossip

GiovanniMario12 : RT @caritas_milano: Mohamed,19 anni,ha lasciato la Somalia,quando ne aveva 15. Dopo l'inferno della Libia e il viaggio su una caretta del… - amelielavrai : RT @abba_tennet: @AltroEmanuele @giucazan @AndreaMarano11 Si legga MORBO ITALICO di Franco Cordero. Oltre allo scrittore colto e raffinatis… - enrigoletto : @summerofciuccio @ernestocarbone Ma quanti anni hai? Che depressione... Bon, silenziamo che si vive meglio - simotaffe : Gli anni passano .. senza chiederci il permesso ... così come si susseguono le stagioni... E noi... alla ricerca di… - PtitHotel : RT @fbrancoli: LA MATEMATICA SEGRETA * Ho incontrato un signore che è vissuto due volte. Vive a Lucca e non è un ragazzino: ha centoquarant… -

Ultime Notizie dalla rete : Vive anni Torre Annunziata - La storia di Vincenzo, invalido che vive in un tugurio in condizioni disumane TorreSette Donna nata con mezzo cervello, ma a 18 anni scoprono che…

Una donna è nata con mezzo cervello, ma a 18 anni i medici e la famiglia fanno ... nonostante la sua malformazione riesce a condurre una vita assolutamente “normale”. Venuta al mondo con ...

Troppi costi, poca resa: così i gestori telefonici voltano le spalle alle valli alpine

L’elenco è lungo, perché all’indagine hanno risposto 1.200 paesi da tutta Italia. Il Piemonte è la regione dove il disagio è più rappresentato: 292 località, di cui 212 montane fra Comuni, borghi, fra ...

Una donna è nata con mezzo cervello, ma a 18 anni i medici e la famiglia fanno ... nonostante la sua malformazione riesce a condurre una vita assolutamente “normale”. Venuta al mondo con ...L’elenco è lungo, perché all’indagine hanno risposto 1.200 paesi da tutta Italia. Il Piemonte è la regione dove il disagio è più rappresentato: 292 località, di cui 212 montane fra Comuni, borghi, fra ...