Cosa succede quando ci viene la pelle d’oca

(foto: physicsgirl via Pixabay)Cosa succede nella nostra pelle quando sperimentiamo la sensazione di avere la pelle d'oca? Uno stimolo esterno, come il freddo, attiva il sistema nervoso, che a sua volta aziona un muscolo alla base del follico pilifero, producendo come ben noto l'innalzamento dei peli. Un meccanismo appunto ben noto, usato come strumento di termoregolazione, che però racconta solo una parte del ruolo avuto sia dal muscolo che dai nervi. Infatti, come mostra oggi uno studio pubblicato su Cell, il muscolo che fa rizzare i peli (il muscolo erettore del pelo) è essenziale anche per portare i nervi in prossimità delle cellule staminali del follicolo pilifero stesso. Ed è questa speciale innervazione a regolare la crescita stessa dei peli.

"Anche la depressione comincia a pesare"

"Le malattie correlate al lavoro hanno un peso, ma la maggior parte delle patologie sono legate all’età e non tanto alla mansione svolta dal lavoratore". Marco Placci è un ergonomo certificato europeo ...

