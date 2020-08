Gismondo: “Mai stata al Billionaire”. Ma la risposta di Briatore demolisce la virologa (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – Anche nell’anno disgraziato del coronavirus è infine arrivato il tempo delle vacanze. E l’atmosfera inizia a farsi rovente. Dopo aver collezionato una lunga serie di imbarazzanti figuracce, Maria Rita Gismondo ha deciso di staccare la spina e tornare nella «sua» Porto Cervo, dove la virologa possiede un appartamento. Tuttavia, come si addice a un idolo dei radical chic, la Gismondo non si lascia certo risucchiare dall’atmosfera godereccia che si respira nella celebre località della Costa Smeralda: «Sono schiva, mi vanto di non essere mai stata al Billionaire. Faccio una vacanza semplice: mi sono portata solo due magliette e un paio di jeans e cucino da sola la pasta alla norma e la parmigiana. Niente vita mondana», ha confidato la ... Leggi su ilprimatonazionale

