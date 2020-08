Elezioni in Bielorussia: Lukashenko vince con l'80,23% dei voti (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha vinto le Elezioni presidenziali con l'80,23% dei voti: lo ha reso noto l'agenzia si stampa statale. Elezioni contestate da diversi manifestanti che ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Bielorussia Bielorussia, Lukashenko vince le elezioni con l’80,23%

Nelle prime luci di stamani arriva l’esito dalla Bielorussia: Aleksandr Lukashenko vince le elezioni presidenziali con l’80,23& dei voti. Dopo giornate di attesa arriva l’esito delle elezioni presiden ...

Bielorussia: Lukashenko vince presidenziali con l'80,2 per cento dei voti, nottata di proteste a Minsk

Minsk, 10 ago 08:07 - (Agenzia Nova) - Il capo dello Stato uscente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha ottenuto l’80,2 per cento dei voti e ha quindi vinto le elezioni presidenziali svoltesi ieri nel ...

