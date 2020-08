Ufficiale: Basaksehir, arriva Kaldrim (Di sabato 8 agosto 2020) Nuovo rinforzo per il Basaksehir che ha ufficializzato Hasan Ali Kaldirim, il quale ha firmato infatti un contratto fino alla metà del 2023 con il Basaksehir. Foto twitter Basaksehir L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : UEFA, Settlement Agreement per Lille, Wolverhampton e Basaksehir: Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la… - BombeDiVlad : ???? #UFFICIALE - #Robinho è svincolato ?????? Fine dell’esperienza al #Basaksehir #LBDV #LeBombeDiVlad - sportli26181512 : Istanbul Basaksehir, UFFICIALE: se ne va l'ex Milan Robinho: Attraverso un comunicato ufficiale,...… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Robinho è svincolato, l'Istanbul Basaksehir ha comunicato il suo addio - enricoI00 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Robinho è svincolato, l'Istanbul Basaksehir ha comunicato il suo addio -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Basaksehir

TUTTO mercato WEB

Il club turco, che ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia, saluta ufficialmente Robinho. L'addio dopo un anno mezzo. Ora è davvero finita. Il divorzio era nell'aria da tempo, adess ...Termina l’avventura in Turchia dell’ex Milan, Robinho, l’Istanbul Basaksehir ha ufficializzato il suo svincolo tramite una nota sul proprio sito ufficiale. Il brasiliano non rinnoverà il contratto qui ...